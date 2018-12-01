В оккупированном Луганске задержали начальника полиции ЛНР

В Луганске начальник отдела одного из районных «управлений полиции ЛНР», его заместитель и их подчиненные были задержаны по подозрению в вымогательстве. Об этом было сообщено на брифинге руководства «МВД» при группировке «ЛНР», передает ЛИЦ.

Отмечается, что подозреваемые требовали вознаграждение от жительницы Луганска за «непривлечение ее к административной ответственности».

«Прокуратурой ЛНР» было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления: «получение должностным лицом взятки в виде денег за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя». В случае подтверждения вины подозреваемым грозит штраф в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки, либо лишение свободы на срок от семи до 12 лет.