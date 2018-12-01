Украина предлагает провести обмен пленными 5 января

Украинская сторона предлагает провести обмен пленными 5 января 2019 года по формулам 22 на 22 или 72 на 19. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

«Совещание с участием представителя Украины в ТКГ Евгения Марчука, представителей гуманитарной подгруппы (экспертов СБУ и МинВОТ). Вышли на ОБСЕ с инициативой провести 27 декабря видеоконференцию гуманитарной группы, на которой еще раз обсудить вопрос освобождения заложников и политзаключенных», – написала она.

По словам Геращенко, украинская сторона направила ОБСЕ очередное предложение. «Мы внимательно проанализировали все списки и готовы помиловать и передать ОРДЛО 72 сепаратистов в обмен на 19 заложников на оккупированных территориях. Украина готова к более широкому компромиссу - ради освобождения наших ребят - и на практике это демонстрирует. Также мы готовы немедленно передать РФ 22 их граждан, задержанных и осужденных в Украине», – подчеркнула она.

«Недавно в одной из колоний умер один россиянин, который был в списке 23 тех, кого Украина уже давно была готова передать РФ. Этот человек уже давно мог быть дома, но РФ отказалась забирать своих граждан. Мы призываем российскую сторону пересмотреть свою позицию в отношении своих граждан и забрать их, а в обмен передать Украине 22 политзаключенных Кремля», – заявила Геращенко.

Она выразила большое сожаление, что из-за отказа РФ и ОРДЛО сорвалось предложенное украинской стороной освобождение заложников на 27 декабря. «Но не опускаем руки, предлагаем ОБСЕ собрать все стороны и 27 на видеоконференции обсудить новые инициативы. Мы предлагаем провести освобождения удерживаемых в формате 22-22 и 72-19 5 января 2019, чтобы 150 человек встречали Рождество дома, могли пойти с семьями в церковь и помолиться за мир. Обращаемся в Совет церквей поддержать нашу инициативу, апеллировать к российским властям проявить милосердие, гуманизм, преданность христианской, православной традиции милосердия и добрых поступков к Рождеству на практике», – подчеркнула Геращенко.

По ее словам, соответствующие письма с предложением провести видеоконференцию гуманитарной группы 27 декабря уже направлены в ОБСЕ. «Напомню, что в этот день состоится видеоконференция группы по безопасности. Было бы замечательно - договориться и об освобождении и о режиме тишины. Представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук выразил готовность присоединиться к работе двух групп, чтобы вместе искать компромисс», – подытожила Геращенко.