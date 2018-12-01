В Польше родила 11-летняя девочка из Украины

В польском Гданьске 11-летняя девочка из Украины родила ребенка.

Как сообщает Zaxid.net со ссылкой на Gazeta Wyborcza, к врачам в городке Скаршевы Поморского воеводства 18 декабря обратилась мама и ее 11-летняя дочь, которая жаловалась на плохое самочувствие. После ряда обследований оказалось, что дочь беременна. Врачи сразу сообщили об этом в полицию и прокуратуру.

Беременную немедленно госпитализировали в больницу в Гданьске, где она и родила ребенка. Больница не разглашает информации о состоянии здоровья роженицы и ее ребенка.

Как сообщил прокурор окружной прокуратуры в Гданьске Мариуш Душинский, мать и ее дочь происходят из Украины и переехали в Польшу в сентябре. По предварительной информации, мать на время своей поездки в Польшу оставила дочь на попечении 63-летнего сожителя. Пока неизвестно, из какой области они приехали. Мать девочки не подозревала, что ее дочь беременна.

Сейчас по делу ведется следствие, которое должно выяснить, на территории какой страны произошло преступление. От этого зависит, кто будет расследовать дело - правоохранительные органы Польши, или Украины.