Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил о разных подходах РФ и Украины к обмену "всех на всех".

Об этом сообщает РосСМИ.

Песков заявил, что РФ готова к обмену осужденными с Украиной в формате "всех на всех", но подходы двух стран к реализации этого принципа не совпадают.

"Россия давно выступает инициатором того, чтобы произвести обмен "всех на всех". Но существует разница в подходах и в Москве, и в Киеве в квалификации тех, кто находится в Москве, и тех, кто находится в Киеве - кем считать этих людей. Отсюда происходит несостыковка в количестве людей и в количестве тех, кого и предлагается менять "всех на всех", - заявил он.