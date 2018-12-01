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В Кремле заявили о разных подходах РФ и Украины к обмену "всех на всех"

Сегодня, 12:54 citynews.net.ua | Напечатать

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил о разных подходах РФ и Украины к обмену "всех на всех".

Об этом сообщает РосСМИ.

Песков заявил, что РФ готова к обмену осужденными с Украиной в формате "всех на всех", но подходы двух стран к реализации этого принципа не совпадают.

"Россия давно выступает инициатором того, чтобы произвести обмен "всех на всех". Но существует разница в подходах и в Москве, и в Киеве в квалификации тех, кто находится в Москве, и тех, кто находится в Киеве - кем считать этих людей. Отсюда происходит несостыковка в количестве людей и в количестве тех, кого и предлагается менять "всех на всех", - заявил он.


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