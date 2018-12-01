» » МВД нашло замену Луганскому патронному заводу

МВД нашло замену Луганскому патронному заводу

Сегодня, 18:19 citynews.net.ua | Напечатать

МВД нашло замену Луганскому патронному заводуНа Винницком заводе «ФОРТ» запущена линия полного цикла производства патронов к пистолетам для МВД.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по замкнутому циклу изготавливаются пули и гильзы для патронов калибров 9х18мм (Makarov) и 9х19мм (Luger).   

«На государственном казенном предприятии «Форт», которое входит в сферу управления МВД, мы запустили линию полного цикла производства патронов для пистолетов калибров 9х18мм и 9х19мм. Это пистолеты для полицейских, нацгвардейцев, пограничников, то есть для всех подразделений системы МВД. С запуском этой линии будут полностью удовлетворены потребности наших органов МВД в этом виде боеприпасов и дополнительно сможем передавать другим органам или даже экспортировать», - сказал глава МВД Арсен Аваков.

По данным КНВО «Форт» запуск новой производственной линии стал возможным после выделения при поддержке правительства и Минэкономики почти 69 млн гривен. За них было приобретено оборудование различных мировых производителей (США, Чехия, Польша Турция).

На сегодняшний день эти производственные линии могут производить стрелковые боеприпасы указанных калибров для пистолетов в двухсменном режиме общим количеством 14 млн штук в год.

Также глава МВД добавил, что со временем на предприятии «Форт» будет установлена и линия производства боеприпасов для стрелкового автоматического оружия в калибрах от 5,45мм до 14,5мм.

До этого единственным производителем боеприпасов в Украине для стрелкового оружия был Луганский патронный завод, который остался на оккупированной территории Луганской области.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:33

«За церковь»: В Раде подрались нардепы. Под раздачу попали Шуфрич и Бойко

Сегодня, 18:21

Боевики совершили три обстрела за день на Донбассе

Сегодня, 18:19

МВД нашло замену Луганскому патронному заводу

Сегодня, 18:16

Дело Ил-76: Суд рассматривает апелляцию генерала Назарова сначала

Сегодня, 16:44

РФ отказалась провести обмен заключенными

Сегодня, 16:43

Укрзализныця на месяц приостановила возврат билетов через интернет

Сегодня, 15:54

Укрзализныця на месяц приостановила возврат билетов через интернет

Сегодня, 14:46

Порошенко: РФ размещает танки на расстоянии 18 км от украинской границы

Сегодня, 14:02

Когда заработает фото- и видеофиксация нарушений ПДД

Сегодня, 13:40

Эпидемический порог заболеваемости превышен в девяти областях Украины

Сегодня, 13:31

Путин заявил, что силовые попытки вернуть Донбасс обречены на провал

Сегодня, 12:36

В ОРДЛО прибыл очередной гумконвой

Новости Украины:

Сегодня, 18:23

Порошенко назвал предварительные итоги военного положения

Сегодня, 17:01

В Константиновке на пожаре погибли два человека

Сегодня, 16:40

Количество путешествующих украинцев возросло на 6%

Сегодня, 16:03

«Петров» и «Боширов» попали под санкции США

Сегодня, 15:39

Польша отзывает своего посла в Украине

Сегодня, 15:00

Минсоцполитики опровергло фейк о январских пенсиях

Сегодня, 14:40

Украина пообещала запустить Антикоррупционный суд

Сегодня, 14:02

Когда заработает фото- и видеофиксация нарушений ПДД

Сегодня, 13:40

Эпидемический порог заболеваемости превышен в девяти областях Украины

Сегодня, 12:56

На складе в Днепропетровской области обнаружены 15 тонн детонаторов к снарядам

Сегодня, 12:41

Украинцы смогут проводить перепланировку квартир без спецразрешения

Сегодня, 12:31

Украина вышла из «черного списка» стран, в которых пытают задержанных

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 



^Наверх

 