МВД нашло замену Луганскому патронному заводу

На Винницком заводе «ФОРТ» запущена линия полного цикла производства патронов к пистолетам для МВД.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по замкнутому циклу изготавливаются пули и гильзы для патронов калибров 9х18мм (Makarov) и 9х19мм (Luger).

«На государственном казенном предприятии «Форт», которое входит в сферу управления МВД, мы запустили линию полного цикла производства патронов для пистолетов калибров 9х18мм и 9х19мм. Это пистолеты для полицейских, нацгвардейцев, пограничников, то есть для всех подразделений системы МВД. С запуском этой линии будут полностью удовлетворены потребности наших органов МВД в этом виде боеприпасов и дополнительно сможем передавать другим органам или даже экспортировать», - сказал глава МВД Арсен Аваков.

По данным КНВО «Форт» запуск новой производственной линии стал возможным после выделения при поддержке правительства и Минэкономики почти 69 млн гривен. За них было приобретено оборудование различных мировых производителей (США, Чехия, Польша Турция).

На сегодняшний день эти производственные линии могут производить стрелковые боеприпасы указанных калибров для пистолетов в двухсменном режиме общим количеством 14 млн штук в год.

Также глава МВД добавил, что со временем на предприятии «Форт» будет установлена и линия производства боеприпасов для стрелкового автоматического оружия в калибрах от 5,45мм до 14,5мм.

До этого единственным производителем боеприпасов в Украине для стрелкового оружия был Луганский патронный завод, который остался на оккупированной территории Луганской области.