Дело Ил-76: Суд рассматривает апелляцию генерала Назарова сначала

В Днипре начали сначала рассмотрение апелляционной жалобы генерал-майора Виктора Назарова. Он оспаривает приговор суда первой инстанции, который признал его виновным в служебной халатности по делу о гибели 49 украинских военнослужащих в самолете Ил-76, сбитом боевиками в аэропорту Луганска, передает Радио Свобода.

Из-за ликвидации Апелляционного суда Днепропетровской области и создания Днипровского апелляционного суда апелляционную жалобу теперь рассматривает коллегия судей в новом составе.

Как заявил защитник обвиняемого Михаил Турик, он и его подзащитный требуют отмены приговора Павлоградского горрайонного суда, который приговорил генерала к cеми годам заключения, закрытия против него дела, а также отмены меры пресечения в виде денежного залога, которую внесла жена генерала.

Как отметил адвокат, он и его подзащитный считают приговор суда необоснованным, а также считают, что в суде не были исследованы все обстоятельства дела.

По его словам, в самом обвинительном акте есть недостатки и противоречия, в частности, в нем говорится о нарушении его подзащитным требований Боевого устава Сухопутных войск, чего не было в сообщении о подозрении.

Кроме того, существенным нарушением права на защиту Турик считает то, что он как адвокат получил для ознакомления 27 томов дела, а его подзащитный только 25, что «нонсенс». Он также отмечал, что генерал-майор Виктор Назаров не был официально назначен начальником штаба антитеррористической операции, соответствующий приказ отсутствует. Также адвокат отметил, что в материалах дела отсутствует подтверждение того, что Назаров присягал на верность народу Украины, что, по его мнению, также важно, когда речь идет об обвинении в служебном преступлении.

Выступление адвоката вызвало возмущение у родственников погибших военнослужащих, присутствующих в зале. С места родные замечали: «Как послушать, то их туда вообще никто не посылал. Сами угнали самолет и полетели...»

Ранее защитник потерпевших Виталий Погосян сообщил, что из-за того, что апелляция генерала слушается заново, решение Апелляционного суда Днепропетровской области, который в январе нынешнего года частично удовлетворил ходатайство защиты Виктора Назарова по повторному исследованию материалов, не является действующей.

17 декабря 2015 в Павлоградском районном суде Днепропетровской начался судебный процесс по делу о гибели 49 украинских военнослужащих в самолете Ил-76, сбитом 14 июня 2014 вооруженными сепаратистами в аэропорту Луганска. На скамье подсудимых было одно лицо, генерал-майор Виктор Назаров, который в момент трагедии был начальником штаба антитеррористической операции.

Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (небрежном отношении к службе, совершенном в боевой обстановке, повлекшее тяжкие последствия). Суд приговорил его к 7 годам заключения, однако генерал подал апелляцию.

Ночью 14 июня 2014 года при заходе на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из зенитного ракетного комплекса был сбит военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ил-76, в результате чего погибли 49 человек.