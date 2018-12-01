РФ отказалась провести обмен заключенными

Российская сторона на заседании трехсторонней контактной группы в Минске отказалась провести обмен заключенными. Об этом во время брифинга в Верховной раде сообщил представитель Украины в ТГК Евгений Марчук, передает РБК-Украина.

"Обменять 23 российских граждан, отбывающих наказание за тяжкие преступления в местах лишения свободы в Украине на 23 украинских заключенных, которые находятся в московских тюрьмах - Россия отказалась. Даже на мое заявление: "так вы отказываетесь от своих граждан?" они говорят, мол, это другая тема, это не связано с событиями на Донбассе, как они говорят и так далее", - заявил Марчук.