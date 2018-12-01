Укрзализныця на месяц приостановила возврат билетов через интернет

С 15 декабря 2018 по 15 января 2019 операции возврата проездных документов на сайте booking.uz.gov.uа, на мобильной версии сайта и мобильных приложениях приостановлены, сообщает Укрзализныця.

«Впервые такие ограничения были введены в прошлом году. Тогда количество возвращенных билетов уменьшилась с 15 до 5 процентов от общего количества», - пояснили в пресс-службе ведомства.

По мнению специалистов, такое ограничение предотвращает спекуляции и другие злоупотребления с билетами в период новогодних и рождественских праздников. Анализ показывает, что подавляющее количество билетов выкупается через интернет в первые минуты открытия продажи, а затем значительная их часть возвращается в продажу перед отправлением поезда.

Такие данные демонстрируют то, что билеты оптом выкупаются для их дальнейшей перепродажи. Поэтому Укрзализныця напоминает: для предупреждения злоупотреблений, с 15 декабря 2018 года по 15 января 2019-го через онлайн-систему продажи билетов booking.uz.gov.uа проездные документы можно будет только приобрести. А чтобы их вернуть, необходимо будет посетить железнодорожную кассу.