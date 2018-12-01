Порошенко: РФ размещает танки на расстоянии 18 км от украинской границы

Согласно данным космической разведки Россия размещает танки на расстоянии 18 км от украинской границы. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Twitter.

По данным космической разведки, только на одном из направлений численность танков с середины сентября увеличилась с 92 до 250 машин.

По словам президента, украинская "линия обороны укреплена максимально, а воины в любой момент готовы дать ответ на провокационные действия агрессора".