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В ОРЛО столкнулись два микроавтобуса. Пострадали 4 человека

Сегодня, 12:29 citynews.net.ua | Напечатать

На неподконтрольной украинским властям части Луганской области произошло ДТП с пострадавшими.

Об этом сообщает пресс-центр т.н. «МЧС ЛНР».

Как сообщается, «19 декабря в 22:50 в службу 101 Стаханова (после переименования Кадиевка – прим. ред.) поступило сообщение о том, что в центральную городскую многопрофильную больницу доставлены 4-ро пострадавших в ДТП». В «ЛНР» уточнили, что на пр. Ленина возле остановки общественного транспорта «Космическая» произошло столкновение 2-х микроавтобусов «Volkswagen Transporter».

Вследствие аварии 38-летний мужчина оказался в реанимационном отделении с диагнозом «кома второй степени, ушиб головного мозга», на данный момент его состояние крайне тяжелое. В травматологическое отделение попали 27-летняя женщина с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб, кожные ссадины лба» и 11-летний мальчик с диагнозом «закрытая травма живота, ушиб грудной клетки». И женщина, и мальчик – в удовлетворительном состоянии. Еще один мужчина 48 лет, получивший ушиб грудной клетки, после осмотра медиков от госпитализации отказался.

«По факту ДТП ведется следствие», – утверждают в «республике».


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