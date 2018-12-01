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За 11 месяцев 2018 года в Украине зарегистрировано 2 012 вооруженных нападений

Сегодня, 11:46 citynews.net.ua | Напечатать

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил о снижении числа вооруженных нападений в Украине в текущем году.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По словам Князева, по результатам одиннадцати месяцев зарегистрировано 2 012 таких преступлений и этот показатель является меньшим даже за довоенный 2013 год. Он также добавил, что за указанный период зафиксировано около 456 тысяч уголовных правонарушений, что на 34 тысячи меньше, чем в прошлом году, а количество расследованных преступлений осталось на уровне 2017 года.

В частности, Князев отметил, что в 2018 году зафиксировано на две тысячи меньше незаконных завладений транспортом чем в прошлом году. В целом задокументировано 357 групп, которые специализировались на угонах.

Кроме того, Князев сообщил, что в 2018 году было зарегистрировано 227,6 тысяч краж, что на 27 тысяч преступлений меньше, чем в прошлом году. Из числа этих преступлений раскрыто 85 тысяч. Также на 4 тысячи, по сравнению с 2017 годом, уменьшилось количество грабежей и раскрыто каждое второе такое преступление


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