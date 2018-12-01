В Северодонецке спасатели задержали вора-домушника

Праздничный вечер одной из жительниц города Северодонецка оказался насыщен неожиданными неприятными событиями, пишет пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

Так, с начала пожилая женщина не смогла самостоятельно открыть дверь собственной квартиры и обратилась за помощью к спасателям. Немедленно прибыли бойцы 12-й Государственной пожарно-спасательной части города Северодонецка.

В присутствии сотрудников полиции спасатели открыли дверь, но хозяйку квартиры ждал еще один неприятный сюрприз - в квартире находился вор. Мужчину, который выпрыгнул в окно третьего этажа, задержали спасатели и передали работникам полиции.