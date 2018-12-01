Оккупанты затягивают время пересечения гражданами блокпоста в Станице Луганской

Вооруженные формирования РФ и их наемники не прекращают создавать сложности на блокпостах и КПВВ вдоль линии соприкосновения, которые угрожают жизни и здоровью гражданского населения.

Об этом со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ от 19 декабря пишет пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Так, согласно данным ОСБЕ, в 09:40 на блокпосту боевиков, расположенном к югу от моста в Станице Луганской, наблюдатели видели, что в очереди на переход на подконтрольные властям Украины районам ждали примерно 1500 человек, а в противоположном направлении - около 30 человек.

Команда СММ видела еще 150 человек в очереди на расположенной неподалеку автобусной остановке. Примерно через 4:00 на КПВВ, расположенном к северу от моста в Станице Луганской, члены патруля Миссии зафиксировали, что в очереди на переход ждали примерно 350 человек, а в противоположном направлении - примерно 1000 человек.

Два человека и женщина в возрасте примерно от 70 до 79 лет, рассказали членам патруля СММ, что боевики намеренно заставили их ждали сначала в течение двух с половиной часов, чтобы пройти через их блокпост, а потом еще полтора часа, чтобы пройти КПВВ вооруженных формирований РФ и их наемников.

«Украинская сторона СЦКК заявляет, что умышленное создание ситуации неорганизованности в работе КПВВ в Станице Луганской в холодное время года со стороны российско-оккупационных войск в очередной раз подвергает опасности мирное население», - сказано в сообщении.