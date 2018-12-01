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За сутки в зоне ООС зафиксировано 7 обстрелов

Сегодня, 09:06 citynews.net.ua | Напечатать

В течение прошлых суток, 19 декабря 2018, в районе операции Объединенных сил на Донбассе, боевики обстреливали украинских военных из гранатометов и пулеметов.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

По данным ООС, оккупационные войска за сутки 7 раз нарушили режим прекращения огня. Вооружение, запрещенное минскими соглашениями, не использовалось.

Кроме использования гранатометов различных систем крупнокалиберных пулеметов также было применено стрелковое оружие в районе населенных пунктов Марьинка, Новотроицкое, Новомихайловка, Красногоровка.

Также украинские позиции боевики обстреливали вблизи населенных пунктов Чермалык, Павлополь на Мариупольском направлении.

"Для подавления огневых провокаций противника, подразделения что обороняющиеся применяли дежурные огневые средства", - отметили в ООС.

От начала четверга, 20 декабря, обстрелов не было. Потерь среди украинских военнослужащих нет.


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