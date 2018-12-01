На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных

В течение 19 декабря, по состоянию на 18:00, российские оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

Как отмечается, случаи применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями с начала суток зафиксировано не было. В штабе ООС отметили, что потерь среди украинских военнослужащих нет.

"Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Новотроицкое, Новомихайловка на Донецком направлении, а также в районе населенных пунктов Чермалык, Павлополь на Мариупольском направлении", - говорится в сообщении.