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В тюрьме на Львовщине умер россиянин, который воевал за «ЛНР»

Сегодня, 18:30 citynews.net.ua | Напечатать

В тюрьме на Львовщине умер россиянин, который воевал за «ЛНР»В колонии Дрогобыча во Львовской области умер гражданин России Валерий Иванов, который воевал за группировку «ЛНР» и был осужден в Украине.

Об этом изданию «Новости Донбасса» сообщил начальник Дрогобычской исправительной колонии №40 Александр Купец.

Он отметил, что Иванов умер 9 декабря и его тело находится в морге Дрогобыча.

Купец опроверг обвинения представителей «ЛНР» о том, что смерть россиянина наступила в результате избиения охранниками колонии.

Начальник колонии сказал, что не может говорить о причинах смерти Иванова, отметив, что сейчас ведется следствие. Купец порекомендовал обратиться в полицию Львовской области. «Новости Донбасса» не смогли получить оперативный комментарий в полиции.

Начальник колонии также сообщил, что к ним приезжали представители консульства РФ. «Они пообщались с осужденными и поехали в райотдел полиции», – рассказал Купец.

Он отметил, что российская сторона официально не обращалась с просьбой забрать тело Иванова, так как еще не выдала свидетельство о смерти и разрешение на похороны.

«Могу сказать, что час назад консульство России перезвонило и сказало, что в понедельник выдадут свидетельство о смерти и будут забирать тело», – добавил Купец.

Валерий Иванов прибыл на Донбасс из Архангельска (РФ) в декабре 2014 года и вступил в ряды «казаков ЛНР». В начале августа 2015 года был задержан в районе Станицы Луганской.

Иванов был осужден по статье 258 (террористический акт) и статье 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины на 12 лет лишения свободы. Он отбывал наказание в Дрогобычской колонии с сентября 2017 года.

Иванов был одним из 22 россиян, которые написали обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой об обмене.


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