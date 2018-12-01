В Минске так и не договорились об освобождении заложников на Донбассе

Заседание гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы, завершилось безрезультатно. Как сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представительница Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко, это произошло из-за деструктивной позиции представителей Российской Федерации. По словам Геращенко, украинская сторона озвучила ряд предложение по освобождению заложников и заключенных.

«РФ настроена блокировать любой прогресс в Минске, так как считает, что любой прогресс помогает президенту Порошенко. А РФ стремится к смене нынешней украинской власти. И поэтому блокирует любые шаги для поиска компромисса и достижения прогресса, похоже, до наших выборов. … Это было последнее заседание в этом году. К сожалению, для гуманитарной группы - безрезультатное из-за позиции РФ и их марионеток», - написала Геращенко в своей странице в Facebook, отметив, что заседание ТКГ в Минске еще продолжается.

Она рассказала, что в ходе заседания гуманитарной подгруппы украинская сторона еще раз подтвердила предложение 27 декабря в 12:00 провести освобождение заложников и политзаключенных.

«Мы готовы немедленно помиловать 66 боевиков в обмен на 19 украинцев на оккупированных территориях Донецка и Луганска. Также мы еще раз подтвердили готовность передать РФ 23 россиян, задержанных и осужденных в Украине, в обмен на 23 украинцев, которые незаконно удерживаются в тюрьмах РФ. К сожалению, РФ и боевики занимают деструктивную позицию, РФ категорически отказывается признать своих своими, называет их "отпускниками", "добровольцами", и тд. Хотя какой угодно статус этих людей оставляет их гражданами России. И этот отказ от своих граждан Россией - очень показателен», - написала Геращенко.

Она добавила, что Украина готова к различным компромиссным форматам: «В качестве примера, мы предложили освободить гражданина РФ Седикова в обмен на политзаключенного Кремля Клыха».

Также, по словам Геращенко, Россия отказалась предоставить судмедэкспертов в группу по поиску без вести пропавших, ссылаясь на то, что она – «не участник конфликта».

Первый вице-спикер Верховной Рады сообщила, что в ходе заседания гуманитарной подгруппы представители Украины еще раз передали ОБСЕ списки сотен пропавших без вести на Донбассе с просьбой приложить все усилия для активизации их поиска.

Также украинская сторона передала списки более 60 украинцев, которых незаконно удерживают на неподконтрольных территориях Донбасса и информацию о которых скрывают. Геращенко подчеркнула, что только после того как имена всех удерживаемых людей будут известны, Украина готова будет обменивать заложников по формуле «всех на всех».