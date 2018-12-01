Турчинов сообщил, когда может завершиться ООС

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил, когда может завершиться операция объединенных сил, которая сейчас идет на Донбассе.

Об этом сообщил в интервью "BBC News Украина" Турчинов.

По словам Турчинова, прекратить военную операцию можно будет только после восстановления территориальной целостности.

"Я убежден, что ООС может завершиться только тогда, когда будет полностью восстановлена территориальная целостность нашей страны. Речь идет не только о Донбассе, а и о Крыме. Тогда действительно можно будет прекратить военную операцию", - заявил он.