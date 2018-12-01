Порошенко с Волкером договорились об ответе на агрессию РФ

Международные санкции против РФ и их укрепление остаются важным элементом сдерживания российской агрессии и мирного урегулирования ситуации. На этом во время сегодняшних переговоров в Киеве сошлись президент Петр Порошенко и спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер, пишет сайт главы государства.

Собеседники обсудили последствия атаки россиян на корабли ВМС Украины, угрозы безопасности в акватории Черного и Азовского морей, а также подчеркнули "важность мощного ответа мира" на этот акт агрессии России против Украины.

Порошенко и Волкер скоординировали подходы к тому, как продолжать давить Россию санкциями ради обеспечения уважения к свободе судоходства и немедленного освобождения захваченных моряков и кораблей Украины.

Также речь шла о перспективах развертывания многонациональной миротворческой миссии ООН на всей оккупированной территории Донбасса.