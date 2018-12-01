На Луганщине судят мужчину, который пытал и посадил на цепь 10-летнего мальчика

Обвинительный акт в отношении жителя села Майское Сватовского района, который подозревается в незаконном лишении свободы малолетнего, направлен в суд.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Так, в июне 2018 года обвиняемый, который неоднократно был осужден за преступления против свободы, жизни и здоровья, пытал своего 10-летнего пасынка и нанес ему многочисленные телесные повреждения. После этого отчим накинул мальчику на шею металлическую цепь и приковал его замком к постели.

Ребенок почти полтора часа был лишен возможности свободно передвигаться. Позже, когда человек отцепил цепь, мальчик позвонил в полицию и сообщил об издевательствах над ним.

Правоохранители задержали злоумышленника в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас обвиняемый ожидает суда под стражей. За совершение инкриминируемых преступлений мужчине грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.