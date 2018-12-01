Украина подает новые данные в ЕСПЧ по агрессии РФ

Действия страны-агрессора России в Донбассе требуют того, чтобы Украина передала в Европейский суд по правам человека новые данные.

Об этом заявил заместитель министра юстиции Иван Лищина в интервью Европейской правде.

"Действия России на Донбассе действительно требуют, чтобы мы передали в Страсбург новые данные. Мы все знаем, что ситуация с эффективным контролем изменилась. Если в начале агрессии там были, по сути, бандформирования, которые хаотичным образом подчинялись кураторам из России, то с 2015 года РФ структурировала свой контроль", - отметил Лещина.

По его словам, во временно оккупированном Донбассе сейчас "действуют два армейских корпуса с более или менее установленной иерархией, с единым штабом в Новочеркасске".

"Мы уже сообщали об этом в Страсбург, но "абы как", без детальных подтверждений. А сейчас мы получили доказательства, и уже скоро мы подадим в ЕСПЧ более или менее обстоятельную информацию о том, кто руководил военными из России – с реальными фамилиями, данными прикрытия, документами, перехватами", - сказал Лищина.

Он считает, что жалобу Украины по Донбассу рассмотрят в 2020 году.

"И давайте будем реалистами: я не думаю, что нашу жалобу по Донбассу рассмотрят очень быстро – скорее, можно рассчитывать на слушания в 2020 году. До того момента у России будет достаточно времени, чтобы прокомментировать всю новую информацию, которую мы предоставили", - уточнил он.