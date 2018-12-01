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Украина в Минске в ходе встречи ТГК напомнит, что Крым - это Украина

Сегодня, 12:19 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня, 19 декабря, в Минске в ходе встречи рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Украина озвучит ряд требований.

Об этом сегодня, 19 декабря, на своей странице в Facebook сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

«Крым – это Украина! Азовское море тоже. Напомним об этом в Минске, где сегодня состоится последняя в этом году (всего 101-я) встреча», – написала Геращенко.

«Наши требования неизменны – деоккупация Донбасса, Черного и Азовского морей и Керченского пролива, немедленный допуск туда СММ ОБСЕ для осуществления мониторинга, освобождение всех украинских территорий, немедленное освобождение заложников (мы предлагаем осуществить освобождение в формате 23/23 и 66/19 уже 27 декабря), немедленный роспуск незаконных и нелегитимных "органов власти" в ОРДЛО», – добавила она.


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