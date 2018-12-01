В Северодонецке полиция задержала кабельного вора

Северодонецкие участковые офицеры полиции задержали 20-летнего парня, подозреваемого в совершении краж кабельно-проводниковой продукции. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

В течение нескольких месяцев злоумышленник обходил сигнализацию, установленную владельцем имущества, вырезая по 150-200 м кабеля за одну «ходку». Однако, сегодня ночью парня задержали полицейские.

Задержанный на «горячем» кабельный вор рассказал, что летом он попытался украсть кабель, затем выпалил из него медь и сдал в пункт приема металла за 200-300 грн. Кражи он совершал 1-2 раза в неделю, отрезая от связи местных жителей.

Все факты краж кабельной продукции внесены в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 185 УК Украины «Кража». Продолжается следствие.

Парню грозит наказание в виде лишения свободы от 3-х месяцев до 5 лет.