Закон о дипломатической службе вступил в силу

В издании "Голос Украины" 19 декабря был опубликован закон "О дипломатической службе". В переходных положениях документа определяется, что он вступит в силу спустя шесть месяцев после дня опубликования.

Таким образом, 19 декабря 2018 года закон вступил в силу.

Отметим, что при этом пункт 5 раздела переходные положения вступил в силу с дня опубликования, 19 июня. Так, пункт пятый гласил, что Кабинету министров в шестимесячный срок с дня опубликования закона было поручено привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с документом и обеспечить приведение министерствами, другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с законом о дипслужбе.