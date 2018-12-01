В ОРДЛО комплектуют водителей военной техники мирными жителями

По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в подразделениях соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ увеличилось количество боевой техники за счет ее возвращения из ремонта и поставки с территории России.

В то же время ее применения невозможно из-за «некомплекта» водителей и механиков-водителей. Поэтому этот вопрос решается в принудительном порядке: водителей призывают из населения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, в том числе тех, которые привлекаются к т.н. собраниям «резервистов».

В связи с этим на контрольно-пропускных пунктах и ​​автодорогах начали действовать т.н. «мобильные полицейские посты» для проверки наличия у водителей документов о пребывании на учете «резервистов». При этом особое внимание уделяется выявлению водителей категории «С» и «D», которых обязывают в течение следующих суток прибыть в «военные комиссариаты» по ​​месту жительства, если они не находятся в «резерве».