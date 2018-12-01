В Луганской области энергетики угрожают демонтировать кабели интернет-провайдеров в Лисичанске и Кременной

Луганское энергетическое объединение сообщает, что в результате проведенных осмотров воздушных линий электропередачи было обнаружено бездоговорное использование объектов инфраструктуры (опоры ВЛ) для проводки кабелей интернет-провайдеров.

Под угрозой отключения оказались как жители крупных городов Луганской области - Лисичанска, Кременной, Беловодска, Марковки, так и небольших поселков Врубовка, Житливка и многие другие.

Как сообщает пресс-служба ЛЭО, интернет-провайдерам, сети которых размещены на указанных электролиниях, необходимо в срок до 10 дней заключить с соответствующим районом электрических сетей договор о совместном использовании объектов инфраструктуры, иначе кабельные сети, расположенных на указанных опорах, будут демонтированы.

С полным списком готовящихся к демонтажу кабелей можно ознакомиться на сайте ЛЭО .