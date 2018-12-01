В Луганской области на карантин закрыли 27 школ

В Луганской области в связи с высоким уровнем заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, закрыли на карантин 27 школ. По состоянию на 17 декабря, эпидемический порог заболеваемости в области превышен на 6,18%.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента охраны здоровья Луганской облгосадминистрации.

«При эпидемическом пороговом уровне 55,8 заболеваемость составила 59,3 на 10 тыс. населения. Превышение эпидемического порога на 41,6% зарегистрировано в г. Лисичанске. Всего, в области за неделю ОРВИ заболели 4 173 человека, из них детей до 14 лет 2 799 (67,0%). Госпитализированы 248 больных, в том числе 123 ребенка в возрасте до 14 лет», – говорится в сообщении.

Также медики уточнили, что было зарегистрировано 13 случаев заболевания гриппом, из них в Лисичанске – 1, Рубежном – 5, Попаснянском районе – 5 и в Старобельском районе – 2.

Подчеркивается, что в связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ, отделами образования местных органов власти закрыто 27 школ. Из них в Новопсковском, Марковском, Сватовском и Старобельском районах – по 1 школе, в Кременском районе – 2 и в Северодонецке – 21.

Специалисты добавили, что с начала эпидемического сезона в области привито против гриппа 2 208 человек.