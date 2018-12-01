Луганские налогоплательщики перечислили в казну более 174 млн грн военного сбора

В Луганской области налогоплательщики перечислили более 174 млн грн военного сбора.

Об этом сегодня, 18 декабря, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы в Луганской области.

«На Луганщине налогоплательщики довольно ответственно относятся к начислению и уплате военного сбора, направленного на защиту государственного суверенитета, гарантий стабильности и укрепление экономической безопасности Украины», – говорится в сообщении.

Так, в январе-ноябре 2018 года поступления военного сбора составили 174 млн 350 тыс. грн. Это на 46,9 млн грн, или на 36,8% больше показателя соответствующего периода 2017 года.

В ведомстве напоминают, что военный сбор введен с августа 2014 года, его ставка составляет 1,5% от объекта налогообложения. Плательщиками военного сбора являются физические лица – резиденты и нерезиденты, получающие доходы в Украине. Ответственными за начисление военного сбора в бюджет являются работодатели, насчитывающие доходы в виде заработной платы в пользу налогоплательщика.