В Северодонецке будут судить мужчину за незаконный сбыт боеприпасов

Прокуратура Луганской области направила в суд обвинительный акт в отношении жителя Северодонецка, подозреваемого в приобретении, хранении, ношении и сбыте боеприпасов и взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины), передает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что подозреваемый в 2015 году незаконно приобрел у неустановленного лица боеприпасы, а именно: гранату Ф1 с запалом, три выстрела гранатометных ВОГ, две тротиловые шашки, патроны в количестве 21 шт. В дальнейшем мужчина стал хранить их в гараже по месту жительства с целью сбыта. В августе 2018 года последний, реализуя преступный умысел, направленный на сбыт боеприпасов без предусмотренного законом разрешения, встретился с "покупателем" и продал указанное вооружение по 2,5 тысячи гривен", - сказано в сообщении.

Мужчину задержали непосредственно во время сбыта боеприпасов.

За совершение данного уголовного преступления ему грозит от 3 до 7 лет.