На границе в Луганской области задержали участницу «референдума»

Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, задержали одну из участниц подготовки и проведения в Луганской области так называемого "референдума" 2014 года, которая находилась в розыске, передает пресс-центр ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что в мае 2014 жительница Новодружеска добровольно присоединилась к составу так называемой "избирательной комиссии" псевдореферендума. После освобождения города силами антитеррористической операции женщина убежала в РФ, где более четырех лет скрывалась от правосудия.

В июне следователи СБУ заочно вынесли в отношении нее сообщение о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины и объявили в розыск.

Правоохранители задержали злоумышленницу на одном из пунктов пропуска государственной границы при попытке въехать в Украину в личных делах.

Задержанной избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственные действия.