В Минобороны констатировали отсутствие потерь среди украинских военных на Донбассе

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 17 декабря 2018 года, потерь в рядах украинских войск нет.

Об этом сообщает спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

По данным Минобороны, вчера на Донбассе было зафиксировано семь обстрелов со стороны пророссийских боевиков. Потерь в результате боевых действий за прошедшие сутки среди украинских военнослужащих нет.

Кроме того, Гуцуляк отметил, что по состоянию на 12 часов 18 декабря на Донбассе уже зафиксировано 4 обстрела со стороны боевиков. Потерь от начала этих суток в рядах ООС нет.