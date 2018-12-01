В Станице Луганской госпитализировали женщину с обморожением

Женщина 1959 года с признаками переохлаждения - обморожения пальцев правой стопы 4 степени, левой стопы 2 степени, которая находилась по месту жительства в доме, который 5 суток не отапливался, доставлена в больницу в Станице Луганской.

Об этом сообщает Управление по вопросам гражданской защиты Луганской облгосадминистрации

Кроме того, 1 декабря с диагнозом: общее переохлаждение, алкогольная интоксикация, обморожения стоп в травматологическое отделение ЦГБ Титова города Лисичанск попала гражданка 1962 года рождения.

8 декабря в Петропавловскую больницу Станично-Луганского района доставлена гражданка 1960 с диагнозом общее переохлаждение, алкогольная интоксикация. Пострадавшая госпитализирована в терапевтическое отделение больницы.