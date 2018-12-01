В Попаснянский район привезли 5 тонн гуманитарной помощи от Латвии

5-тонный груз гуманитарной помощи прислали граждане Латвийской Республики в Попаснянский район. Об этом сообщает пресс-служба Попаснянской райгосадминистрации.

Так, 17 декабря главный капеллан Вооруженных сил Латвии Элмар Пляшвин, капеллан Вооруженных сил Украины Владимир Стрельцов вместе представителями Национальной гвардии Украины передали в Попаснянский район гуманитарную помощь. Эту помощь для нуждающихся слоев населения Попаснянского района собирали граждане Латвийской Республики совместно с представителями украинской диаспоры, а помогли доставить ее и разгрузить - военнослужащие Национальной Гвардии Украины. Помощь разместили в помещении Территориального центра, а затем будут передавать в местные советы, которые находятся на линии соприкосновения. В пятитонный груз вошли: кухонная утварь, детские кроватки, теплые вещи, игрушки, одеяла, постельное белье и тому подобное.

Также Элмар Пляшвин подарил директору Золотовского учебно-образовательного учреждения проектор и экран для проведения воспитательных часов и досуга, средства на которые собирали латвийские дети, и поздравил учеников с грядущими новогодними праздниками. Кроме того, детям были подарены детские игрушки, книги, раскраски и некоторые вещи.

По итогам встречи стороны договорились вскоре отправились детей Попаснянщины в Латвийскую Республику на каникулы.

Напомним, латвийцы уже третий раз приезжают в Попаснянский район и в четвертый раз передают гуманитарную помощь.