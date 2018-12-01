» » Ватикан признал Православную церковь Украины и ее предстоятеля

Ватикан признал Православную церковь Украины и ее предстоятеля

Сегодня, 11:51 citynews.net.ua | Напечатать

Ватикан признал Православную церковь Украины и ее предстоятеля митрополита Епифания.

Об этом говорится в сообщении архиепископа Евстратия Зори в Facebook.

Зоря отметил, что вчера, 17 декабря 2018 года, официальный портал новостей Ватикана сообщил об избрании митрополита Епифания предстоятелем автокефальной УПЦ.

"Фактически это знак того, что в соответствии с порядком экуменического диалога с православными церквями в силу канонического признания Вселенским патриархом Варфоломеем украинской церкви и ее митрополита - эта церковь приобретает для Ватикана субъектность. Весьма болезненная новость для Московской патриархии. И очень весомая - для католического и всего христианского мира", - написал он.

Зоря отметил, что между католической церковью и православной церковью отсутствует евхаристическое единство и официально католическая церковь не совершает какого-то церковного акта признания новой автокефалии, вместе с тем, "фактически распространение этой официальной новости является сигналом для всех, кто еще имеет сомнение, в том числе в поместных церквях: дипломатия Вселенского патриархата победила московские потуги".


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 12:49

В Попаснянский район привезли 5 тонн гуманитарной помощи от Латвии

Сегодня, 12:03

Гройсман в день Святого Николая отправится на Донбасс

Сегодня, 11:51

Ватикан признал Православную церковь Украины и ее предстоятеля

Сегодня, 10:21

Боевик «ЛНР» получил 10 лет тюрьмы

Сегодня, 09:38

Двое мужчин получили по два года тюрьмы за нападение на полковника ВСУ

Сегодня, 09:00

Боевики вчера 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил

Вчера, 18:59

Боевики один раз нарушили режим прекращения огня за день

Вчера, 18:40

В Украине увеличилось количество переселенцев

Вчера, 17:40

На Луганщине спасатели тушили автомобиль

Вчера, 16:58

Клименко: В случае агрессии РФ под обстрелы могут попасть 130 тыс человек

Вчера, 16:57

Аваков: Наземная агрессия против Украины станет для РФ катастрофой

Вчера, 15:53

19 декабря в Минске состоится последнее в 2018 году заседание контактной группы

Новости Украины:

Сегодня, 12:48

18 декабря в Приазовье ожидаются порывы ветра до 20 м/с

Сегодня, 12:06

Рада планирует разрешить строительство пограничных объектов в прибрежных зонах

Сегодня, 11:51

Ватикан признал Православную церковь Украины и ее предстоятеля

Сегодня, 10:19

В оккупированном Донецке в результате минно-взрывной травмы погиб мирный житель

Сегодня, 10:11

Спасатели рассказали о причине аварии на водопроводе в Торецке

Сегодня, 09:40

Украинский «Донбасс» и российский «Собибор» не попали в шорт-лист «Оскара»

Сегодня, 09:00

Денисова требует предоставить Сущенко медицинскую помощь

Вчера, 19:28

В Киеве начал курсировать первый электробус

Вчера, 18:31

В Чермалыке из-за обстрела ранен местный житель

Вчера, 17:43

В Виннице митрополит УПЦ МП объявил прихожанам Собора о переходе в новосозданую православную церковь Украины

Вчера, 16:59

В Брюсселе в рамках Совета ассоциации Украина-ЕС подписали четыре финансовых соглашения

Вчера, 15:51

В Торецке объявили чрезвычайную ситуацию

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 



^Наверх

 