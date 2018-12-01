Ватикан признал Православную церковь Украины и ее предстоятеля митрополита Епифания.

Об этом говорится в сообщении архиепископа Евстратия Зори в Facebook.

Зоря отметил, что вчера, 17 декабря 2018 года, официальный портал новостей Ватикана сообщил об избрании митрополита Епифания предстоятелем автокефальной УПЦ.

"Фактически это знак того, что в соответствии с порядком экуменического диалога с православными церквями в силу канонического признания Вселенским патриархом Варфоломеем украинской церкви и ее митрополита - эта церковь приобретает для Ватикана субъектность. Весьма болезненная новость для Московской патриархии. И очень весомая - для католического и всего христианского мира", - написал он.

Зоря отметил, что между католической церковью и православной церковью отсутствует евхаристическое единство и официально католическая церковь не совершает какого-то церковного акта признания новой автокефалии, вместе с тем, "фактически распространение этой официальной новости является сигналом для всех, кто еще имеет сомнение, в том числе в поместных церквях: дипломатия Вселенского патриархата победила московские потуги".