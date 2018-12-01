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Двое мужчин получили по два года тюрьмы за нападение на полковника ВСУ

Сегодня, 09:38 citynews.net.ua | Напечатать

Военнослужащий вместе со своим гражданским товарищем получили по два года тюрьмы за пьяное нападение на полковника ВСУ, сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры Центрального региона.

20 мая 2018 военнослужащий 169 Учебного центра Сухопутных войск Украины вместе со своим гражданским товарищем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, около 07:00 оказались на контрольно-пропускном пункте в поселке Десна Козелецкого района Черниговской области. Пытаясь проехать в собственном автомобиле через КПП, они решили, что им «мешает» автомобиль полковника Вооруженных сил Украины, который двигался навстречу. Несмотря на то, что полковник был в форме, оба дебошира неадекватно отреагировали на замечания старшего по званию бранью, тем самым унижая его честь и достоинство и провоцируя конфликтную ситуацию.

После очередного замечания правонарушители начали драку, во время которой нанесли полковнику телесные повреждения средней тяжести. Однако когда поняли, что им противостоит боевой опытный офицер, участник АТО, сразу же скрылись с места происшествия.

Впоследствии оба дебошира были задержаны правоохранителями.

Вина обвиняемых подтвердилась приведенным неопровержимыми доказательствами, среди которых –  запись с камер видеонаблюдения Деснянского поселкового совета.

14 декабря Козелецкий районный суд Черниговской области полностью поддержал позицию обвинения и признал обоих подозреваемых виновными в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 122 и ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

По приговору суда оба преступника получили реальное наказание в виде 2 лет лишения свободы каждому. Также каждого фигуранта дела суд обязал уплатить указанному полковнику по 50 тыс. гривен возмещения морального вреда.


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