Боевики один раз нарушили режим прекращения огня за день

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за день, 17 декабря 2018 года, не пострадал ни один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

По данным штаба, боевики один раз нарушили режим прекращения огня. Вместе с тем, боевики не применяли вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

"Опорные пункты наших войск были обстреляны из противотанкового гранатомета в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении. Потерь среди военнослужащих объединенных сил в течение текущих суток нет", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.