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В Украине увеличилось количество переселенцев

Вчера, 18:40 citynews.net.ua | Напечатать

В Украине, по состоянию на сегодня, 17 декабря, учтены 1 млн 513 тыс. 895 переселенца из Донбасса и Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, со ссылкой на данные структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций.

Отметим, что по состоянию на 10 декабря в Украине были учтены 1 млн 513 тыс. 574 переселенца. Таким образом, за неделю число зарегистрированных внутренне перемещенных лиц увеличилось на 321 человека.


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