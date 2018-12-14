Клименко: В случае агрессии РФ под обстрелы могут попасть 130 тыс человек

В случае полномасштабной агрессии со стороны РФ на подконтрольной Украине территории Луганской области под обстрелами могут оказаться 83 населенных пункта, в которых проживают 130 000 человек.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.

К такому выводу, по его словам, пришла на сегодняшнем заседании областная эвакуационная комиссия.

"Главнокомандующий ВСУ не исключает возможности полномасштабной агрессии со стороны Российской Федерации. В случае обострения военно-политической обстановки под обстрелами могут оказаться 83 населенных пункта Луганской области, где проживают более 130 000 человек", - написал Клименко.