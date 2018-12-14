Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что Российская Федерации объявила "сафари" на украинцев на всех фронтах.

Об этом Геращенко заявила в ходе брифинга в Киеве, передает РБК-Украина.

По словам Геращенко, Россия захватывает украинцев в заложники, чтобы шантажировать Украину. И для их освобождения, по словам первого вице-спикера, нужно усилить давление на Россию.

"Мы будем делать в дальнейшем все, осознавая, что Путин (президент РФ Владимир Путин, - ред.) не собирается отпускать украинских моряков, что РФ объявила "сафари" на украинцев на всех фронтах, что она захватывает все новых и новых заложников, чтобы шантажировать Украину. Мы с этим не будем мириться. Мы осознаем, что освободить их возможно только с усилением давления на РФ", - заявила Геращенко.