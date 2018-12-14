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В Минобороны подтвердили информацию о двух пострадавших на Донбассе военных

Сегодня, 13:15 citynews.net.ua | Напечатать

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 16 декабря 2018 года, ранения получили двое украинских военных.

Об этом сообщает спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

По данным Минобороны, вчера на Донбассе было зафиксировано 16 обстрелов со стороны пророссийских боевиков. В частности, боевики выпустили 11 мин в сторону оборонительных укреплений ООС.

"Вчера, в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, но двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения, сейчас им оказывается медицинская помощь в военных госпиталях", - сообщил Мотузяник.

Кроме того, по данным оборонного ведомства, по состоянию на 12:00 17 декабря на Донбассе зафиксирован один обстрел - в районе Гнутово. Потерь в рядах ООС нет.


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