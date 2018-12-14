Боевики вчера 16 раз обстреляли позиции Объединенных сил

Боевики вчера 16 раз обстреляли позиции Объединенных силСегодня, 09:00
В зоне операции Объединенных сил на Донбассе в ходе боевых действий 16 декабря ранения получили двое украинских военных.
Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
Сообщается, что вчера боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня в районе Крымского, Водяного, Новолуганского, Новотроицкого, Авдеевки, Славного, Тарамчука, Чермалыка и Павлополя.
"В результате боевых действий двое военных получили ранения", - говорится в сообщении.
Также в штабе отметили, что вчера противник понес потери убитыми и ранеными. С утра боевики открывали огонь по позициям украинских военных возле населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении.