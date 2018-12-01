Боевики обстреляли жилые дома в Золотом-4

Вчера около 16 часов под интенсивный огонь попали жилые дома Золотого-4. Прямым попаданием повреждено четырехэтажный жилой дом, жители которого были вынуждены покинуть свои квартиры. К счастью, никто из них не пострадал.

Об этом сообщил заместитель главы Луганской ОГА Юрий Клименко.

Гражданам, чьи дома были разрушены в результате обстрелов, будет предоставлена ​​вся необходимая помощь.

На этот раз наемники, в частности, выпустили по людях 30 минометных мин калибра 82 мм, а также СПГ, РПГ.