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Боевики обстреляли жилые дома в Золотом-4

Сегодня, 13:16 citynews.net.ua | Напечатать

Вчера около 16 часов под интенсивный огонь попали жилые дома Золотого-4. Прямым попаданием повреждено четырехэтажный жилой дом, жители которого были вынуждены покинуть свои квартиры. К счастью, никто из них не пострадал.

Боевики обстреляли жилые дома в Золотом-4

Боевики обстреляли жилые дома в Золотом-4

Боевики обстреляли жилые дома в Золотом-4

Боевики обстреляли жилые дома в Золотом-4

Боевики обстреляли жилые дома в Золотом-4

Об этом сообщил заместитель главы Луганской ОГА Юрий Клименко.

Гражданам, чьи дома были разрушены в результате обстрелов, будет предоставлена ​​вся необходимая помощь.

На этот раз наемники, в частности, выпустили по людях 30 минометных мин калибра 82 мм, а также СПГ, РПГ.


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