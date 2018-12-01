В Северодонецке продлили карантин в школах

Ограничение учебного процесса в общеобразовательных учреждениях города Северодонецка продлено до 19 декабря включительно.

Об этом пишет пресс-служба Северодонецкой мэрии.

Так, 14 декабря городской комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принято решение продлить ограничение учебного процесса в общеобразовательных и внешкольных учебных заведениях отдела образования Северодонецкого городского совета по 19 декабря включительно.