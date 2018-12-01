В Северодонецке открыли обновленную амбулаторию №1

13 декабря состоялось торжественное открытие первой обновленной амбулатории Северодонецкого Центра первичной медико-санитарной помощи (бывшая поликлиника СПЗ).

Мероприятие состоялось в рамках реализации проекта «Реформа здравоохранения на Востоке».

В открытии приняли участие городской голова Валентин Казаков, заместитель городского головы Инна Фесенко, заместитель председателя Луганской областной государственной администрации Ольга Лишик, главный врач Северодонецкого Центра первичной медико-санитарной помощи Игорь Черный, международные и местные эксперты проекта «Укрепление общественного доверия» (UCBI II), медицинские работники и общественность.

«Мы давно сотрудничаем с американским Агентством USAID, которое направляет свою деятельность на улучшение медико-санитарного обслуживания населения. Они сами не так давно в своей стране прошли реформирование и уже имеют опыт работы. Поэтому сегодня мы представляем, как можно информационно и организационно улучшить структуру первичной медицинской помощи населению», - отметил Валентин Казаков.

По доброй традиции во время торжественного мероприятия состоялось символическое перерезание ленточки, после чего все присутствующие осмотрели обновленное помещение амбулатории и наблюдали, как проводится автоматизированный прием. Вместе с пациентами прошли к регистратуре, где состоялась запись на первичный прием, а затем к обновленному современному кабинету семейного врача.

Пока длится обследование, медсестра вносит данные о пациенте в электронную медицинскую информационную систему, выводы и назначения врача. Таким образом, у пациента появляется электронная медкарта, в которой отныне будут храниться персональная информация, история посещений, результаты диагностики, анализов и другие медицинские записи.

Открытие обновленной амбулатории является составляющей многогранного проекта, который реализуется на принципах партнерства и софинансирования. Общая сумма проекта составила 249 тыс. США.