Лукашенко заявил, что Порошенко не поддержал его инициативы по Донбассу

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президент Украины Петр Порошенко не поддержал его предложение посредничества в конфликте с Российской Федерацией.

Об этом сообщают белорусские СМИ.

Лукашенко заявил, что его предложения по контролю на границе Украины и РФ и проведению выборов на Донбассе не нашли поддержки, в частности, у Порошенко.

"Я уже готов был как пограничник стать на той границе, учитывая, что ко мне нормально русские люди относятся и украинцы, и выборы там провести по Минскому соглашению... Что вы думаете? Те, кому надо прекратить эту войну, прежде всего Порошенко и украинцам, сами начали это отвергать. Мотивацию нашли: Лукашенко пророссийский", - заявил он.

Кроме того, Лукашенко заявил, что без участия США "никакая Европа, Меркель или Макрон проблему не решат".

"Но мы втроем (Россия, Украина и Беларусь, ред.) решить можем. Как это сделать? Надо сесть и подумать, но для этого надо отказаться от нападок. Может где-то что-то за скобки вывести, где-то что-то простить на этом этапе", - заявил Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко заявлял, что Беларусь готова включиться в конфликт между Украиной и Российской Федерацией для его разрешения. По словам Лукашенка, "эту проблему должны решить три славянских народа".