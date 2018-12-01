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В Минобороны подтвердили информацию о потерях ООС на Донбассе

Сегодня, 13:01 citynews.net.ua | Напечатать

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 13 декабря, в ходе боевых действий погибли двое украинских военных.

Об этом сообщает спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

По данным Минобороны, вчера на Донбассе было зафиксировано 22 обстрела со стороны пророссийских боевиков.

"Вчера, в результате боевых действий обороны Украины от вооруженной агрессии РФ погибли двое наших военнослужащих, 1973 и 1996 годов рождения", - сообщил Гуцуляк.

Кроме того, по данным ведомства, по состоянию на 12 часов 14 декабря на Донбассе уже зафиксировано 4 обстрела со стороны российско-оккупационных войск. Потерь вследствие боевых действий от начала текущих суток среди украинских военных нет.


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