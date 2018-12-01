В Северодонецке чествовали участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС

По случаю Дня чествования участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 13 декабря в зале заседаний городского совета состоялось торжественное награждение ликвидаторов аварии.

К собравшимся обратился городской голова Валентин Казаков. Он подчеркнул значимость подвига, который ликвидаторы совершили более 30 лет назад:

«Авария на Чернобыльской АЭС разделила историю на две части – до Чернобыля и после самой страшной в мировой истории техногенной катастрофы. Развитие науки и технологий – это очень хорошо, но человеческая жизнь – это самое главное, что есть на свете. И от этого нужно отталкиваться во всех проявлениях нашей жизни. Низко склоняю головы перед теми, кого уже нет с нами. Вы все опаленные этой трагедией. Мы помним о всех, кто совершил неоценимый подвиг», - сказал Валентин Казаков и пожелал чернобыльцам крепкого здоровья и долгих лет жизни.

За неоценимый подвиг, героизм и мужество, проявленные в экстремальных обстоятельствах и по случаю Дня чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Валентин Казаков наградил грамотами исполнительного комитета, благодарностями и подарками ликвидаторов последствий аварии.