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Оккупанты 22 раза обстреляли украинские позиции

Сегодня, 09:04 citynews.net.ua | Напечатать

В зоне операции Объединенных сил  на Донбассе в ходе боевых действий 13 декабря погибли двое украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что вчера боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня, в том числе из минометов в районе хутора Вольный, Водяного, Гнутового. Кроме того, из вооружения БМП, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия обстреляли Новгородское, Марьинку, Красногоровку, Авдеевку и Широкино.

"В результате боевых действий двое украинских военных погибли", - говорится в сообщении

В штабе также отметили, что с утра противник дважды обстрелял украинских военных в районе Гнутово, потерь нет.


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