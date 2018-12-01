Оккупанты 22 раза обстреляли украинские позиции

В зоне операции Объединенных сил на Донбассе в ходе боевых действий 13 декабря погибли двое украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что вчера боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня, в том числе из минометов в районе хутора Вольный, Водяного, Гнутового. Кроме того, из вооружения БМП, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия обстреляли Новгородское, Марьинку, Красногоровку, Авдеевку и Широкино.

"В результате боевых действий двое украинских военных погибли", - говорится в сообщении

В штабе также отметили, что с утра противник дважды обстрелял украинских военных в районе Гнутово, потерь нет.