На блокпостах Донбасса задержали троих участников НВФ

За минувшие сутки правоохранители, которые несут службу на блокпостах на Донбассе, задержали троих человек, подозреваемых в причастности к незаконным вооруженным формированиям.

Об этом в ходе брифинга сообщил представитель пресс-центра Объединенных сил Алексей Жуганов.

«За прошедшие сутки правоохранителями из состава Объединенных сил, которые несут службу на стационарных и мобильных блокпостах, задержаны 3-е лиц, причастных к незаконным вооруженным формированиям и выявлено 32 административных правонарушения», – проинформировал Жуганов.