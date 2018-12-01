В Херсонской и Луганской областях зафиксированы новые случаи АЧС

В Херсонской и Луганской областях с 5 по 12 декабря 2018 г. зарегистрировано 2 случая заболевания АЧС.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

Так, случаи АЧС зафиксированы:

в Херсонской области среди подстреленных диких кабанов на территории охотничьих угодий;

в Луганской области (г. Рубежное) на территории полигона твердых отходов. Выявлено 13 трупов домашних свиней, личность владельца не установлена.

Диагноз АЧС подтвержден лабораторными исследованиями.

Напомним, что по состоянию на 1 ноября 2018 г., сельскохозяйственные предприятия удерживают 3,43 млн голов свиней. Это на 1,2% больше по сравнению с аналогичной датой 2017 г., когда поголовье составляло 3,39 млн.